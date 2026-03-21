「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の佐久間大介が２１日、東京・ＴＯＨＯシネマズ新宿で、主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつを共演のＮＣＴ・中本悠太と行った。

殺し屋たちがダンスチームを組み、ダンス大会と暗殺ミッションに挑むストーリー。このほど佐久間は中本、内田監督と３人で同作を観賞。まさにこの日の舞台あいさつを行った劇場だったそうで「完全プライベートで行かせていただきました。『ここ面白いな』ってところで笑いが起きていた」と手応えを明かした。

映画を見終わったあとのエピソードついて、佐久間は「悠太くんは夜の歌舞伎町を初めて歩いたらしいです」と秘話を告白。「歌舞伎町の一番有名な通りを３人で普通に歩いてたんですけど、悠太くんが『すっげー！ 何あれ？』って。アニメの世界に入って、異世界転生してた」と振り返った。

海外の映画祭などにも出品されるなど国際的にも注目されており、韓国では２日間で１８回の舞台あいさつに登壇。佐久間が「やっぱり韓国でだと悠太くんが主戦場だと思うので、本当に助けられた」と感謝すると、中本も「やっと佐久間くんの役に立てる、と。いつも日本での舞台あいさつだと佐久間くんが中心になって引っ張ってくれるんで、韓国では僕が引っ張んないと、という気持ちでやらせていただいた」と２人の絆を明かしていた。