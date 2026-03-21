ウズベキスタン遠征に臨む若き日本代表23人、長南開史と和田武士は16歳

日本サッカー協会（JFA）は3月20日、今月23日からウズベキスタンで行われる遠征に臨む日本代表メンバー23人を発表した。

山口智監督が率いるチームに期待の若手が名を連ね、SNS上では「豪華メンバーやね」「この世代も良いメンバー揃ってる」と反響を呼んでいる。

今回の遠征では、開催地タシュケントにてU-19ウズベキスタン代表との国際親善試合2試合に加え、現地クラブとのトレーニングマッチ1試合を予定している。来年に控えるアジア最終予選、そして世界大会を見据えた重要な強化の場となる。

メンバーには高岡伶颯（ヴァランシエンヌFC）、新川志音（シントトロイデンVV）、神代慶人（アイントラハト・フランクフルト）ら欧州で研鑽を積む海外組に加え、国内からも徳田誉（鹿島アントラーズ）や濱粼健斗（ヴィッセル神戸）ら実力者が選出された。

そのなかでも注目は、16歳の若さで選出されたMF長南開史（柏レイソル）とMF和田武士（浦和レッズ）。SNS上では「めちゃ豪華やな」「16歳で19代表へ？」「飛び級すごい」「あたり前のように3個上の世代には選ばれてるのヤバい」と、驚きと期待が入り混じったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）