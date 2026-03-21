◇プロ野球・オープン戦 DeNA 7-1 西武(21日、ベルーナドーム)

西武の西口文也監督が、DeNAとのオープン戦後にインタビューに応じ、この試合でスタメンマスクをかぶったドラフト1位ルーキーの小島大河選手について語りました。

小島選手はこの日、9番・キャッチャーでスタメンフル出場。先発の平良海馬投手をはじめ、5人の投手とバッテリーを組みました。その小島選手の守備面について西口監督は「まだまだ。平良海馬とは呼吸も合っていないところが見受けられたので、そのへんをしっかり話し合っていって詰めてもらえれば」とコメントしました。

一方、小島選手は3打席に立ち6回の第2打席ではライト前ヒットを記録。オープン戦初安打となりました。これについて西口監督は「本人が一番ほっとしていると思う」と述べると「打撃よりも守備から」と今後の活躍に期待をかける言葉を口にしました。

また9回に登板した2年目19歳の篠原響投手については、「ボール自体はいいので、任された1イニングを抑えてくれれば。あとは組み立てですね」と評価。さらに、この試合では1番の西川愛也選手、2番の桑原将志選手、3番の外崎修汰選手がそれぞれ2安打を記録し好調。上位打線のスタメンについて固まったかと問われると、「スタメンはまだ。(オープン戦の)日程を終えて、その後にいろいろ考えたい」と明かしました。