「オープン戦、巨人３−０楽天」（２１日、東京ドーム）

巨人が５連勝でオープン戦首位に浮上した。キャベッジ＆坂本が１号弾で競演し、投げてはハワードが５回３安打無失点と開幕へ向けて万全の最終段階を踏んだ。

いきなり新オーダーが機能した。２０日の同戦から１番に入っているキャベッジが目の覚めるような先頭打者弾を記録。打球速度１８５・６キロ、飛距離１３２・３メートルのバルコニー弾に、東京ドームは一時騒然となった。試合後、阿部監督は「あれがあるんで相手にプレッシャーをかけられるんじゃないか、って言ったんで。シーズンでも１番で多分使うと思う」とキャベッジの１番起用を明かした。

六回には無死一塁から坂本が左翼席への１号２ランを記録。大歓声に包まれた本拠地で、爽やかにダイヤモンドを一周した。またこの日、３打数１安打でオープン戦打率は・３００に到達。状態の良さをキープした。指揮官は「ずっと体調も良さそうなんで。このまま維持して開幕を迎えてくれればうれしいなと思う」と期待。「老け込む年じゃない。本人がそういう強い気持ちでやってくれてる」と話した。