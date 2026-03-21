トランプ米大統領との日米首脳会談に臨み、アメリカのイラン攻撃について意見を交わした高市早苗首相。

【画像】若き日の高市早苗氏（2005年）

いまから35年前、政治評論家時代の高市首相は、名官房長官として知られた後藤田正晴氏と「他国に軍事介入を繰り返してきたアメリカ」について議論していた。文藝春秋4月号では昭和史研究家の保阪正康氏が、この対談を分析している。その記事を一部紹介します。

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後藤田から聞いた高市の名前

私が高市早苗という存在を意識したのは意外と古く、35年前のことになる。高市の名前を聞いたのは、後藤田正晴からであった。

その頃、私は月に2回、後藤田の議員会館事務所、個人事務所、また自宅を訪ねて、評伝（『後藤田正晴―異色官僚政治家の軌跡』、文藝春秋、1993年）を書くための取材を続けていた。その際、2人でよく歴史談議や雑談も交わしたのだが、1991（平成3）年の暮れ、後藤田がこう言った。

「週刊誌からPKO（国連平和維持活動）についての対談を頼まれて断っていたんだが、相手が高市早苗君ということになり、引き受けることにした。松下政経塾を出て、アメリカ連邦議会でスタッフとして働いていた若い女性なんだよ」



若き高市氏との対談を望んだ後藤田氏 ©時事通信社

対談は『週刊朝日』1991年12月6日号に掲載された（「自衛隊の武力行使は認められない―後藤田正晴自民党代議士が𠮟る／聞き手・政治評論家 高市早苗」）。私はそれを読み、後藤田の意図が理解できた気がした。

当時、PKO協力法案が衆議院を通過しようとしており、国際貢献と国益の名の下に、日本も国連の平和維持活動に協力すべきだという主張が政策として現実化しようとしていた。後藤田は「国際環境の変化のなかで、国際的な協力は、平和主義に立つ日本の国是を守ったうえで最大限やればいい。だが、軍事による協力は一切すべきでない」との立場を取り続けた。「自衛隊が丸腰で停戦監視に行くならいい、その場合も自衛隊の少佐か大尉以上にすべきで、自衛隊をまったく送るな、と言うのではない。そこが社会党と違うところだ」とも言っていた。（中略）

後藤田の言葉を高市はどう感じたのか

PKO活動に許されるのは丸腰での停戦監視までだと強調する後藤田に対して、グローバリズムが喧伝され始めた時代の申し子のように、高市は世情をなぞる問いを投げかける。

《高市 日本は平和憲法だから、ここまでしかできないということが、世界各国の理解を得られるでしょうか。

後藤田 しかし、日本の憲法は人類の理想じゃないの。私はその理想を捨てる必要は一つもないと思う》

後藤田は、憲法九条さえ護持すれば平和が守られるといった、戦後左派が時に見せる現実離れした平和主義を開陳したわけではないだろう。実際、後藤田はこの対談で、国際貢献における自衛隊の役割を、武力行使にならない範囲でいかに設定するかを具体的に説いている。その意味で、憲法九条を人類の理想として掲げたうえで未来に向けていったん凍結し、国際環境の現実に対しては条項によって対応していくという、石橋湛山が唱えた「九条凍結論」の系譜にあると言える。高市が疑いを持たずに語るグローバルな世界認識が、戦争体験を経た平和構築の理想を打ち捨てかねないことを案じて、あえて原則を語ったのだと思われる。

高市が拠り所とするのはやはり、他国に軍事介入を繰り返してきたアメリカ流なのであろう。

《高市 しかし、米国でも英国でも、紛争中のところに出かけていきますよね。それは平和や自由という世界的な価値観を守る意識だと思うんです。

後藤田 それは大国の論理だね。世界的な価値観を守るというのは大義名分だ。石油権益をめぐる大国の争いが、湾岸戦争の背景にはあるのではないか》

後藤田は高市に、アメリカ中心の世界秩序とは大国の横暴がまかり通ることでもあると繰り返し説き聞かせようとするのだが、これも高市にどう届いたかは分からない。しかし私は、この対談での後藤田との邂逅が、高市の体内に一片の記憶であっても残っていることを願う。（文中敬称略）

※本記事の全文（9000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（保阪正康「戦争を知らない高市に後藤田が語った言葉」）。

（保阪 正康／文藝春秋 2026年4月号）