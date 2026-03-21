「オープン戦、巨人３−０楽天」（２１日、東京ドーム）

巨人が５連勝でオープン戦首位に浮上した。キャベッジ＆坂本が１号弾で競演し、投げてはハワードが５回３安打無失点と開幕へ向けて万全の最終段階を踏んだ。

いきなり新オーダーが機能した。２０日の同戦から１番に入っているキャベッジが目の覚めるような先頭打者弾を記録。打球速度１８５・６キロ、飛距離１３２・３メートルのバルコニー弾に、東京ドームは一時騒然となった。

また六回には無死一塁から坂本が左翼席への１号２ランを記録。大歓声に包まれた本拠地で、爽やかにダイヤモンドを一周した。またこの日、３打数１安打でオープン戦打率は・３００に到達。状態の良さをキープしたまま、１週間を切る開幕へと臨めそうだ。

投げては開幕２戦目が濃厚なハワードが５回３安打無失点と好投。同僚だった黒川との対戦は「嫌だった」といい、「すごう気持ちよさそうに打席に入っているのが伝わってきて投げにくかった」と笑顔で続けた。また昨季までは楽天に所属していただけに不慣れな打席では犠打には失敗。助っ人は「マシンと投手の球は全然違う」と練習あるのみを強調した。