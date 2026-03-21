“お笑い界のダークヒーロー”としてブレイクを続けるピン芸人・みなみかわ。だが、その隣にはかつてもう一人の芸人が立っていた。

【画像】吉田寛さんとコンビ「ピーマンズスタンダード」を組んでいたみなみかわさん

2005年に結成されたコンビ「ピーマンズスタンダード」。14年間の活動の末、2019年に解散し、相方の吉田寛は芸人を引退した。

あれから数年。元相方はいま、何をしているのか。そして、テレビで活躍するみなみかわをどんな思いで見ているのだろうか。お笑いコンビ飛石連休・藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）より、一部を抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



みなみかわの相方だった吉田寛さん（写真：本人SNSより）

◆◆◆

みなみかわの元相方の現在

――現在はどういった仕事をしているの？

吉田 テレビ番組の制作会社で働いてます。主に力を入れているのはバラエティ番組ですね。この前は、昔から知ってて同じ松竹芸能にもいた「さらば青春の光」の森田が出てくれたんです。そうやって昔馴染みの仲間が出てくれるのって嬉しいですよね。

――いまやもう、使う側の人間なんだなあ。

吉田 いやいやいや！ 僕もずっと「使われる側」の人間やったんで。「使う側」になれるかなと思って制作会社に入ったんですけど。ま〜何の権力もないですね。

――はっはっは！ いや、これからでしょ？

吉田 AD（アシスタントディレクター）を3年やって、うちの社長に「AP（アシスタントプロデューサー）もやってみろ」って言われて。プロデューサーとかAPって、キャスティング権があるイメージだったんですけど、ぜんぜんです。結局は上からの指示を受けてみんなに連絡する、ただの駒でしかないです。

まだまだ頑張っていかないと。

――どの世界も長い道のりだなあ。芸人のスタートは、大阪の松竹芸能の養成所なんでしょ？

吉田 そうですね。みなみかわじゃなくて、高校の同級生に誘われてふたりでコンビ組んで、そこに入りました。

――そうやって誘われるまで、芸人になることはあまり考えてなかったの？

吉田 考えてなかったですね。でも当時ものすごい就職氷河期で、大学卒業したものの就職できなかったんです。そのプラプラしてたタイミングで誘われたから、「じゃあ、やってみよかな」くらいでした。そうやって養成所に入ったものの、半年くらいはぜんぜんウケなくて。

苦戦したんですけど、少しずつ笑いが取れるようになってきたら楽しくなってきたんです。ライブにも出してもらえたり、関西ローカルの深夜番組ですけど、漫才させてもらえたり。そこそこ順調だったんですけど、始めて1年ほど経ったときに、そいつが急に「辞めたいねん」って言い出して。理由を聞いたら「車の免許を取りに行く」って。

――えっ！？ いや、芸人やりながら教習所に通えるでしょ。

吉田 僕もそう言ったんですけど、めちゃくちゃ真剣な顔で「俺、ひとつのことにしか集中でけへんタイプやから」って。

――あっはっは！ 向こうから誘っておいて、それ言われたらツラいなあ。ひょっとしたら彼のなかで、思ってた世界と違ったとかで、辞める理由を探してたのかも。

吉田 そうかもですね。いまも仲はいいので、実家に帰ると飲みに行ったりはしますけど。

――その後にみなみかわと組むの？

「めちゃくちゃ尖ってた」

吉田 そうです。当時の大阪松竹の養成所って、3か月おきに入所だったんです。みなみかわは3か月後輩で入ってきました。でもこれ、本人は認めないんですけど、当時はめちゃくちゃ尖ってて。

――そうなの？ ちょっと意外かな。いまは逆に、尖ってる芸人がいたら捕まえていじり倒してるイメージだけど。

吉田 当時はあまりみんなとしゃべらないし、「みんなでメシ行くけど、どう？」って誘っても、「僕、そういうのいいんで」みたいな。「あの先輩、おもろない」とかも平気で言うし。

あと、このエピソードを言うと「そんなこと言ってない」って怒るんですけど、若手ってよく「売れたら何したい？」みたいな話をするじゃないですか。みんな「女優と付き合いたい」とか「外車に乗りたい」とか、よくある夢を語ってて。みなみかわにも「お前は何したいの？」って振ったら、「は？」みたいな顔して。こんなんどこでも使えないですけど「俺は、売れたら●●●●●●（※法に触れることなので自主規制）したい」って。

――えー！

吉田 ボケやったと思うんですけど、変な尖り方してたんですよね。

――たぶんだけど、そういう会話が嫌だったんじゃないかな。「売れたらどうしたいとか寒いねん。しょーもな」って。尖ってる若手って、そういう部分の本音を人前で言いたがらないし、みんなで群れてする浮ついた会話とかも嫌うイメージがある。

吉田 それもあったかもですね。こんなしょうもない話、さっさと終わらせたろ、みたいな。ただ、僕はわりと仲がよくて。あいつがいいバイトを知ってたんですよ。競馬新聞の「競馬ブック」ってあるでしょ。

土・日の開催に合わせて金・土に発売なんですけど、梅田とか難波とかにある5箇所くらいの売店に、その新聞を置きに行くんです。1時間半位で終わって、7千円やったかな？ そのバイトを紹介してもらったり。ただ、その時期のみなみかわは、芸人を辞める気やったんですよね。

〈「お前ら、売れてねえぞ」有吉弘行に現実を突きつけられ泣かず飛ばず→ブレイクしかけたのになぜ解散？ みなみかわの元相方が39歳で「ADに転職」したワケ〉へ続く

（藤井ペイジ（飛石連休）／Webオリジナル（外部転載））