【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄の2文字を埋めてみよう！ ヒントは人の温かさや感情の表現
日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、人の心のありようを示す言葉から、物理的な回避、さらには感情を強く出す表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
な□□
□□る
□□ぶ
ヒント：他人に対する思いやりや、情愛のことを何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
なさけ（情け）
さける（避ける／割ける／裂ける）
さけぶ（叫ぶ）
心の温かさを表す「情け（なさけ）」、困難を回避する「避ける（さける）」、そして大きな声を出す「叫ぶ（さけぶ）」。精神的な概念から物理的な動作、そして感情の爆発まで、全く異なるニュアンスの言葉たちが「さけ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつくのは味わい深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人の心のありようを示す言葉から、物理的な回避、さらには感情を強く出す表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□る
□□ぶ
ヒント：他人に対する思いやりや、情愛のことを何と言いますか？
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↓
↓
↓
↓
↓
正解：さけ正解は「さけ」でした。
▼解説
なさけ（情け）
さける（避ける／割ける／裂ける）
さけぶ（叫ぶ）
心の温かさを表す「情け（なさけ）」、困難を回避する「避ける（さける）」、そして大きな声を出す「叫ぶ（さけぶ）」。精神的な概念から物理的な動作、そして感情の爆発まで、全く異なるニュアンスの言葉たちが「さけ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉たちが一つの音で結びつくのは味わい深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)