◇オーストリア1部上位プレーオフ ザルツブルク1―1シュトゥルム・グラーツ（2026年3月21日 オーストリア・グラーツ）

ザルツブルクのDFチェイス・アンリ（21）がリーグ戦初先発で退場処分を受けた。勝ち点4差で追う首位シュトゥルム・グラーツと敵地で対戦。前節15日のラピッド・ウィーン戦でDFガドゥが退場処分を受け、0―1で敗れて4位に順位を落としていたザルツブルクはここまで1試合しか出場がなかったチェイスが初先発。昨夏の加入後、故障で出遅れて今月1日にデビューしたばかりのDFはセンターバックとして奮闘したが、1―1の終了間際に治療後に審判の許可なくピッチに戻って警告。後半32分の警告と合わせて退場となった。残り時間は少なく、試合はそのまま引き分けたが、3季ぶりの優勝を狙う中で白星を挙げることはできなかった。

地元紙クローネン・ツァイトゥングは6点満点の採点でチェイスを及第点の3点と評価しながらも「先発デビューして長い時間、素晴らしいプレーを見せたが、終了間際に全く不必要な退場処分を受けた」とコメント。「採点にも影響を与えた」と指摘した。地元メディア「LAOLA1」によれば、バイヒラー監督はチェイスを「驚異的なパフォーマンスだった。本当によく守った」と擁護したという。