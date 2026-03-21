モー娘。’26、中学2年生の14歳が新加入へ 4月のツアーも帯同
ハロープロジェクトは21日、ハロプロ研修生からアイドルグループ・モーニング娘。’26に中学2年生の杉原明紗（14）が加入すると発表した。
【写真】ダブルピース！モー娘。’26に加入する中学2年生の杉原明紗
4月11日から東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開幕する「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」に帯同予定としている。
サイトでは「新メンバーが加入しパワーアップしたモーニング娘。'26を、これからも応援よろしくお願いいたします！」と呼び掛けている。
杉原は2011年12月20日生まれ、兵庫県出身。趣味はお菓子作り、お菓子を食べること、釣り、ライブ鑑賞、ゲーム、すごろく、百人一首、鉄棒。2024年2月から「ハロプロ研修生」に所属している。
【写真】ダブルピース！モー娘。’26に加入する中学2年生の杉原明紗
4月11日から東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開幕する「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」に帯同予定としている。
サイトでは「新メンバーが加入しパワーアップしたモーニング娘。'26を、これからも応援よろしくお願いいたします！」と呼び掛けている。
杉原は2011年12月20日生まれ、兵庫県出身。趣味はお菓子作り、お菓子を食べること、釣り、ライブ鑑賞、ゲーム、すごろく、百人一首、鉄棒。2024年2月から「ハロプロ研修生」に所属している。