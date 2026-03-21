韓国では21日夜、人気グループ「BTS」による復帰コンサートが予定されていて、雑踏事故など不測の事態に備えるため、警察などの警戒が続いています。

記者「公演開始まで7時間以上ありますが、すでに多くのファンが待ち受けています」

韓国の人気グループ「BTS」はメンバーの兵役のため、活動を休止していましたが、21日夜に開くコンサートにあわせておよそ3年9か月ぶりに活動を再開します。

公演はソウル中心部にある「光化門」広場の一帯で2万2000人を対象に行われますが、チケットを入手できなかったファンも会場周辺に多く集まっています。

日本から来たファン「ずっと待っていたのですごいうれしい、ワクワク」「言葉がない感動で。お帰りなさいだけ。私たちより本人たちが望んでいた」

警察などは公演のために会場周辺の大通りを封鎖しているほか、入場にあたっては金属探知機を設置し、不測の事態に備えています。

記者「密集度が高いということで警察が下がるように呼びかけています」

また、会場周辺には最大で26万人が集まると見込まれていて、多くの人が集まることで雑踏事故などが懸念され、警察が安全対策にあたっています。