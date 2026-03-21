◇NBA Gリーグ ウィンディシティ・ブルズ143-154キャピタルシティ・ゴーゴー(日本時間21日、ケアファースト アリーナ)

2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手がGリーグの試合で22得点6アシスト7リバウンドを記録しました。

河村選手は3月に入りNBAで7試合に出場、限られたプレー時間の中でも印象的なプレーで観客を沸かせるなど直近2試合は5得点をマークしました。

2月28日以来のGリーグ出場となった河村選手は第1クオーター、残り8分43秒にマクラング選手の3ポイントシュートをアシスト。残り2分38秒にはゴール下へ切り込んでレイアップを狙い外れますが味方のダンクにつなげました。残り1分51秒に正面から3ポイントシュートを決め、この日初得点を挙げます。

第2クオーターは、開始早々3ポイントを成功。さらに残り4分40秒に再び3ポイントシュートを決めるなど、前半13得点で折り返しました。

第3クオーターは、残り9分1秒に3ポイントシュートを決めると、残り6分22秒には1オン1のディフェンスでボールを奪い味方のダンクをアシストします。最終クオーターは3ポイントシュートを4本外したものの、試合終盤でフェイドアウェイシュートを決めて得点を重ねました。

チームは追う展開が続き、最後まで逆転には至らず143-154で惜敗となりました。

河村選手はこの日チーム3番目となる22得点、7リバウンド6アシストを記録しましたが、第2クオーターにはマクラング選手へのアリウープパスや、ゴール下へのパスをスティールされるなどミスもあり、4つのターンオーバー。3ポイントは10本中4本決めますが、フィールドゴールはトータル6/19で成功率約32パーセントとやや課題を残す結果となりました。