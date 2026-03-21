3児の父・はなわ、中学卒業の三男＆美人妻顔出しの家族ショット公開「すっかり逞しくなった」「美しい奥様」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】お笑い芸人のはなわが3月20日、自身のInstagramを更新。中学の卒業式を迎えた三男、そして妻との家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳3児の父芸人「息子くんそっくり」美人妻＆三男顔出し家族ショット
はなわは「三男坊。卒業おめでとう」とつづり、卒業証書を手にした三男を夫婦で挟んだ3ショットを投稿。妻はピースサイン、はなわはガッツポーズを見せ、中央には制服姿で凛々しく立つ三男の姿が収められている。晴天の下、三男の門出を祝う温かな家族の姿を披露した。
この投稿には「三男くん、卒業おめでとう」「あのやんちゃな三男くんが立派になってる」「すっかり逞しくなった」「相変わらず美しい奥様」「理想のファミリー」「息子くんそっくり」「高校生活も楽しんで」といった声が寄せられている。
はなわは中学時代の同級生と2000年に結婚。3人の息子がいる。（modelpress編集部）
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【写真】49歳3児の父芸人「息子くんそっくり」美人妻＆三男顔出し家族ショット
◆はなわ、中学卒業の三男＆美人妻との顔出し3ショット披露
はなわは「三男坊。卒業おめでとう」とつづり、卒業証書を手にした三男を夫婦で挟んだ3ショットを投稿。妻はピースサイン、はなわはガッツポーズを見せ、中央には制服姿で凛々しく立つ三男の姿が収められている。晴天の下、三男の門出を祝う温かな家族の姿を披露した。
◆はなわの投稿に反響
この投稿には「三男くん、卒業おめでとう」「あのやんちゃな三男くんが立派になってる」「すっかり逞しくなった」「相変わらず美しい奥様」「理想のファミリー」「息子くんそっくり」「高校生活も楽しんで」といった声が寄せられている。
はなわは中学時代の同級生と2000年に結婚。3人の息子がいる。（modelpress編集部）
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