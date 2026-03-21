aespaウィンター、美肌＆ほっそり美脚際立つノースリワンピ姿に注目集まる「さすがの着こなし」「春の女神」
【モデルプレス＝2026/03/21】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が3月20日、自身のInstagramを更新。美しい肌が際立つノースリーブワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場K-POP美女「スタイル抜群」美肌輝くノースリ姿
ウィンターは、シックなネイビーのノースリーブロングワンピース姿で、床に座るショットやカメラをじっと見つめるアップの写真を複数枚投稿。美しいラインの腕や脚がのぞく装いで、透明感のある肌と洗練されたプロポーションが際立つスタイルを公開した。
この投稿に、世界中のファンからは「スタイル抜群」「言葉を失うほど美しい」「透明感がすごすぎる」「まるで春の女神」「さすがの着こなし」「綺麗で目が離せない」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「スタイル抜群」美肌輝くノースリ姿
◆ウィンター、美脚＆美肌輝くノースリーブワンピ姿
ウィンターは、シックなネイビーのノースリーブロングワンピース姿で、床に座るショットやカメラをじっと見つめるアップの写真を複数枚投稿。美しいラインの腕や脚がのぞく装いで、透明感のある肌と洗練されたプロポーションが際立つスタイルを公開した。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿に、世界中のファンからは「スタイル抜群」「言葉を失うほど美しい」「透明感がすごすぎる」「まるで春の女神」「さすがの着こなし」「綺麗で目が離せない」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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