三上悠亜、肩出しトップス×ミニスカから美脚スラリ「スタイル良すぎて目が釘付け」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの三上悠亜が3月20日、自身のInstagramを更新。肩出しトップスにミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「スタイル良すぎ」ミニスカから美脚スラリ
三上は「トレンドのドット柄 ネイルもドットにしたんだ」とコメント。白地に黒いドット柄の肩を出したトップスにチュールが何段にも重なった白いミニスカート姿でスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて目が釘付け」「お人形さんみたい」「ガーリーで可愛い」「うっとりする美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「スタイル良すぎ」ミニスカから美脚スラリ
◆三上悠亜、肩出しトップス×ミニスカコーデ公開
三上は「トレンドのドット柄 ネイルもドットにしたんだ」とコメント。白地に黒いドット柄の肩を出したトップスにチュールが何段にも重なった白いミニスカート姿でスラリとした美しい脚を見せている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎて目が釘付け」「お人形さんみたい」「ガーリーで可愛い」「うっとりする美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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