◆オープン戦 巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）

巨人の育成右腕、エルビス・ルシアーノ投手（２６）が３―０の９回から６番手で登板。前日２０日から連投し、１回を無安打無失点に抑えて２セーブ目を挙げた。これでキャンプ中の練習試合から８試合連続無失点とした。

まずは先頭の黒川をわずか１球で中飛に打ち取って１アウト。続く浅村を一邪飛に仕留めると、最後は代打・鈴木大をフルカウントから１５２キロで遊飛に仕留めた。

ブルージェイズ時代の２０１９年に、１９歳１か月の若さでメジャーデビューし、２０００年代生まれで最初の大リーガーとなった逸材。同年にメジャーでリリーフとして２５試合に登板したが、その後は右肘の故障などに苦しんだ。２３年から育成選手として巨人に入団し、今年で来日４年目。春季キャンプは１軍で完走した。

巨人の支配下登録の外国人選手は投手がウィットリー、マタ、ハワード、バルドナード、マルティネス。野手がキャベッジ、ダルベックと計７人いる。８人目の支配下登録を目指すのがルシアーノ。前日２０日に引き続きアピールに成功した。

◆エルビス・ルシアーノ（Ｅｌｖｉｓ Ｌｕｃｉａｎｏ）２０００年２月１５日、ドミニカ共和国生まれ。２６歳。１９年にブルージェイズで１９歳でメジャーデビューして２５登板で１勝０敗、防御率５．３５。その後は右肘クリーニング手術もありマイナーでプレー。２３年１月に育成選手として巨人に入団。１９０センチ、９５キロ。右投右打。背番号０３５。