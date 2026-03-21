◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、２番人気に支持されたキャリア１戦のゴティアーモ（美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は７着に敗れた。出遅れ気味のスタートで後方からの競馬となり、最後の直線で狭いインから鋭く伸びてきたが、前をかわせる力は残っていなかった。

ゴティアーモは１２月６日の新馬戦を１馬身３／４差で快勝。３か月半ぶりで重賞初挑戦で２番人気に支持されたが、発馬のロスが結果的に最後まで響いた。

勝ったのは６番人気のスマートプリエール（原優介騎手）で勝ちタイムは１分４８秒３。２着は９番人気のロンギングセリーヌ（石橋脩騎手）が入った。

津村明秀騎手（ゴディアーモ＝７着）「調教よりテンションが高く、返し馬もそのような感じで、ゲートもソワソワして、いいスタートを切れませんでした。後手に回る形になりましたし、スローペースの内枠で厳しかったです。ただ、これが能力ではないです」

大野拓弥騎手（ナックホワイト＝８着）「うまく前、前で運べました。ラストは切れ味の差が出ましたが、上手に競馬はしてくれました」

岩田康誠騎手（バースデイフライト＝９着）「気性が勝ちすぎているところがある。落ち着いて、前半リラックスすることができれば、もっとすごい脚を使えると思います」 大野拓弥騎手（ナックホワイト＝８着）「うまく前、前で運べました。ラストは切れ味の差が出ましたが、上手に競馬はしてくれました」