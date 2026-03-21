◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

中山の３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、７番人気のクリスレジーナ（栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）は１０着に終わった。母ファンディーナは１７年フラワーＣを制していたが、母子Ｖとはならなかった。

１月のデビュー戦はキタサンブラック半弟ラルクアンレーヴが出走し、注目された一戦。早々と先手を奪うと最後まで脚を伸ばして完勝した。母はデビュー３連勝で１７年の当レースを制し、続く皐月賞で１番人気（７着）に推されたほど。母子Ｖが期待されたが、初の重賞舞台で本領を発揮することはできなかった。

勝ったのは６番人気のスマートプリエール（原優介騎手）で勝ちタイムは１分４８秒３。２着は９番人気のロンギングセリーヌ（石橋脩騎手）、３着にはイクシード（クリストフ・ルメール騎手）が入った。

鮫島克駿騎手（クリスレジーナ＝１０着）「新馬戦はスローだったので、スタートからついていけなかった。ポジションが後ろになって促したのですが、ラストだけの競馬になったので、距離はあった方がいいですね。今回は力負けではないと思います」