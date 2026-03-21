◆オープン戦 ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）

広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）の勝ちパターン入りが急浮上した。

この日は７回に登板し２奪三振で無失点。笹川の７球目に自己最速を１キロ更新する１５６キロをマークし、空振り三振を奪った。

新井監督は当初、勝ちパターン入りを「あまり考えづらい」としていたが「いいものを見せてくれているので、ビハインドだけじゃなしに同点、もしくは勝ってる場面も視野に入ってきている」と方針転換した。８回の島内、９回の森浦につなぐ「７回の男」に抜てきされる可能性もでてきた。

入団時は最速１５２キロだったが、１８日のオリックス戦（京セラＤ）で最速を一気に３キロ更新。１５５キロを連発したが、３日後にまた更新した。「あんまり考えすぎず、自分はそういう（球速を出すだけの）ピッチャーじゃないと思って投げている」と過度な意識はないが、フォームの安定に手応えをつかんでいる。これで中継ぎとして６戦連続無失点。約１週間後の開幕へ向け「任されたイニングを思い切って投げていくだけ」と意気込んだ。