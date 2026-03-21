家族を優先していた「料理も掃除もうまい」優等生ヅマのパート先で聞いた「お客様とのよからぬ噂」

女性の離婚したい理由は「金・暴力・女」

「人口動態統計月報年計」（令和6年厚生労働省調べ）によれば、令和6年の離婚件数は約18万6000組。令和3年の「司法統計年報（家事編）」のデータを見ると、離婚に至る原因は、男女で違いがあることがわかる。

どちらも、1位は「性格の不一致」だが、男性側は「精神的に虐待する」、「異性関係」、「家族と仲が悪い」、「浪費」が続くのに対し、女性側は「生活費を渡さない」、「精神的に虐待する」、「暴力を振るう」、「異性関係」となっている。

いったん男性側の主張はおいておき、女性側だけ見てみると、金・暴力・女と昔からお決まりの話だ。だが生活費をきちんと入れて、暴力などふるわず、不倫の事実がなければ、妻が不満を抱くことはないのかと言えば、そんなに単純なものではないだろう。

漫画『うちのツマ知りませんか』（野原広子著/オーバーラップ）は、結婚30年、仲良く暮らしていたはずのツマが、「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたきり、戻らなくなった夫婦の話だ。

優等生ヅマの「お客様とよからぬ噂」

最初は不審に、それから心配になった夫・康が警察に相談しに行くと、世情に明るい警官から夫婦仲を訊かれ、家出の可能性を示唆される。

納得のいかない康は、今度は結婚して離れて暮らす息子に連絡を取るが、過去の「女」が原因ではないかと指摘され、怒り出す。

掃除好きで料理好きで、いつも家族を優先して、自分を大事にしてくれたツマ。家出なんかするわけがないと、自分が知らない間に退職していたパート先に、ツマが辞めた理由を訊きに行く。

すると、スーパーが人員削減することとなって、勤続年数の浅かったツマがリストラ候補になっていたことを知る。と同時に、「お客様とよからぬ噂があった」などという、とんでもない話を聞かされた。

康の動揺する様子を漫画でご覧いただきたい。

◇ヨシ子がいじめられていた、という職場で聞いた「お客様とのよからぬ噂」。この噂は事実なのか。それとも、ヨシ子を「下げる」ためのいじめなのか。

次回に続く。

【第1話】夜「お醤油買ってくる」と家を出たツマが帰ってこない。パート先に聞いた「夫が知らなかった」ツマの決断