【嫁ぎ先の天然家族2】妻のストレッチ用バンド、夫がマネして買ったけど…？＜第8話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。めいさんは最近、ストレッチ用のゴムバンドで運動をしているそう。そんな姿を見て、夫も自分用のものを購入したそうですが……？
第8話 夫のゴムバンド
【作者コメント】
夫はゴムバンドを肩からたすき掛けしたまま、荷物の受け取りに出たらしいです。配達の人も唐突な名前アピールにびっくりしたんじゃないでしょうか。今ごろ「こういう人を見たんだけどさぁ」と噂になってるかも？
そして今は買ったことも忘れて、2歳の次女のおもちゃになってるゴムバンド……。夫は2本買ってたんですよ、なぜか。2本とも次女のおもちゃになってるよ。
編集・井伊テレ子
第8話 夫のゴムバンド
【作者コメント】
夫はゴムバンドを肩からたすき掛けしたまま、荷物の受け取りに出たらしいです。配達の人も唐突な名前アピールにびっくりしたんじゃないでしょうか。今ごろ「こういう人を見たんだけどさぁ」と噂になってるかも？
そして今は買ったことも忘れて、2歳の次女のおもちゃになってるゴムバンド……。夫は2本買ってたんですよ、なぜか。2本とも次女のおもちゃになってるよ。
編集・井伊テレ子