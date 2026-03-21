今季2勝目へ佐久間朱莉が単独首位 神谷そら、笠りつ子が1打差2位
＜Vポイント×SMBCレディス 2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第2ラウンドが終了した。
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多くの選手がスコアを伸ばしあぐねる中、首位と1打差から出た佐久間朱莉も例外ではなく「74」とスコアを落とした。それでも、今季2勝目へ向け、トータル2アンダー・単独首位で最終日を迎える。1打差の2位タイには、昨年のメルセデス・ランキング2位の神谷そらと笠りつ子が並ぶ。2打差のトータルイーブンパーの4位タイには、今季初戦の菅沼菜々、鈴木愛、そして単独首位でスタートした“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が続いた。トータル1オーバーの7位タイには金田久美子、吉田鈴、青木香奈子ら。トータル2オーバーの12位には、先週の台湾大会を制した菅楓華がつけた。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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