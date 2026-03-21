アメリカのトランプ大統領は20日、イランへの軍事作戦の縮小を検討しているとの考えを示す一方、停戦は望まないと強調しました。

トランプ大統領は20日、自身のSNSに、アメリカは「大規模な軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいている」と投稿しました。

一方で記者団には、「相手をせん滅しているさなかに停戦などするつもりはない」と強調しました。

さらにトランプ氏は19日に追加部隊を派遣しない考えを示していましたが、アメリカ軍が中東地域に海兵隊など数千人規模の追加の部隊を派遣したとアメリカメディアが報じました。

イランの原油の輸出拠点であるカーグ島の占領やホルムズ海峡の沿岸部を掌握する作戦にあたる可能性があると伝えています。

そのホルムズ海峡の安全確保をめぐっては、日本や中国などを名指しして「関与せざるを得ない」と語りました。

トランプ大統領「欧州にはホルムズ海峡が必要だ。韓国、日本、中国や他の国々も必要としている。だから彼らは多少なりとも関与せざるを得ない」

また、FOXニュースの取材に「日本には憲法上の制約があるが必要とあれば支援してくれるだろう」との考えを示したということです。

原油価格の高騰をおさえたいトランプ政権は、新たにイランへの制裁を緩和し、イラン産原油の購入を一時的に認めると発表しました。流通量を増やし価格高騰を抑えたい狙いですが、イランの収益につながる可能性もあります。