タレント山田邦子（65）が21日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。ガラケーを維持してきた理由について明かした。

番組では4月からの暮らしの変化について特集。旧来型のガラケーで主に使われてきた3G回線について、NTTドコモが3月をもってサービスを終了することを取り上げた。

山田は「それ、連絡来るのよ、すごく。『もう終わりです』みたいな。『連絡ください』って、すげえいっぱい来るんですよ。何回も来るんだけど、そのまんまにしているんだけど…」と切り出した。

ガラケーを維持している理由について「スマホも持っているんですよ。だけど柏原芳恵がね、どうしてもこっちに（ガラケーに連絡が）入ってくるわけ」と、歌手柏原芳恵からの連絡が、ガラケーにしか届かないことを打ち明けた。

「何回もLINEとか教えても、（柏原が）『邦子さん、こっちにしかできないから…』とか言って。『テレビ見ましたよ』って（連絡が来る）」と明かし、柏原に向けて「芳恵ちゃん、終わっちゃう。間柄が…」と呼びかけて笑いを誘った。

スタジオから、柏原と連絡を取り合う仲であることをうらやむ声があがると、「今でもね、今でもきれいだよ、柏原芳恵」と話していた。