コットンきょんの美人妻、妹との2ショットに反響「遺伝子最強」「可愛いが渋滞」
【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが3月20日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。
【写真】夫は芸人 29歳美女タレント「遺伝子最強」妹との近距離2ショット
まつきは「姉妹DAY 妹は仕事が休みのたび会いにきてくれます 初めての赤ちゃんだから、もはや家族みんなマメに息子に会いに来てくれる。お兄ちゃんも海外から」とコメントし、姉妹で顔を寄せ合っている自撮り2ショットを公開した。また、その時のベビーカーでのお出かけショットなども投稿し、「夜はカレー作って乾杯 見た目庶民的やけど（笑）家カレーが1番美味しいよね 人が来る時、基本うちはカレー一択！」とカレーとサラダの食卓の上でビールで乾杯しているショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「そっくり」「仲良しで楽しそう」「2人ともおしゃれ」などと反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】夫は芸人 29歳美女タレント「遺伝子最強」妹との近距離2ショット
◆まつきりな、妹との2ショット公開
まつきは「姉妹DAY 妹は仕事が休みのたび会いにきてくれます 初めての赤ちゃんだから、もはや家族みんなマメに息子に会いに来てくれる。お兄ちゃんも海外から」とコメントし、姉妹で顔を寄せ合っている自撮り2ショットを公開した。また、その時のベビーカーでのお出かけショットなども投稿し、「夜はカレー作って乾杯 見た目庶民的やけど（笑）家カレーが1番美味しいよね 人が来る時、基本うちはカレー一択！」とカレーとサラダの食卓の上でビールで乾杯しているショットも披露している。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「そっくり」「仲良しで楽しそう」「2人ともおしゃれ」などと反響が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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