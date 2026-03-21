まつきりなInstagramより

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【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが3月20日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。

【写真】夫は芸人 29歳美女タレント「遺伝子最強」妹との近距離2ショット

◆まつきりな、妹との2ショット公開


まつきは「姉妹DAY 妹は仕事が休みのたび会いにきてくれます 初めての赤ちゃんだから、もはや家族みんなマメに息子に会いに来てくれる。お兄ちゃんも海外から」とコメントし、姉妹で顔を寄せ合っている自撮り2ショットを公開した。また、その時のベビーカーでのお出かけショットなども投稿し、「夜はカレー作って乾杯 見た目庶民的やけど（笑）家カレーが1番美味しいよね 人が来る時、基本うちはカレー一択！」とカレーとサラダの食卓の上でビールで乾杯しているショットも披露している。

◆まつきりなの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美人姉妹」「そっくり」「仲良しで楽しそう」「2人ともおしゃれ」などと反響が寄せられている。

きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）

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