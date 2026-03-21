◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）

中山の３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、５番人気のエアビーアゲイル（栗東・辻野泰之厩舎、父シスキン）は１１着に終わった。

同馬は大阪杯を連覇したベラジオオペラの妹。デビュー３戦すべて２０００メートルで使われてきたが、２００メートル短縮した一戦で本領を発揮することができなかった。

勝ったのは６番人気のスマートプリエール（原優介騎手）で勝ちタイムは１分４８秒３。２着は９番人気のロンギングセリーヌ（石橋脩騎手）、３着にはイクシード（クリストフ・ルメール騎手）が入った。

岩田望来騎手（エアビーアゲイル＝１１着）「ポジション取りは良かったですし、全体的に流れにも乗れました。最後に伸び切れなかったように、成長が緩やか。兄が走っていますし、今後の活躍に期待したい」

石川裕紀人騎手（ヴィスコンテッサ＝１２着）「不器用なタイプで、前回の１６００より１８００メートルくらいあった方がいいですね。もう少し体の成長が欲しいです」

田辺裕信騎手（リュクスパトロール＝１３着）「新馬の時のようにハナに行く予定でした。今回は周りも速く、枠も外でしたからね」

戸崎圭太騎手（コズミックボックス＝１４着）「いい感じで行ってくれましたが、勝負所で反応がなかったです」

松本大輝騎手（ラコンチャビエン＝１５着）「いい位置を取っていけましたが、ペースが緩かったですね。ヨーイドンで持ち味を生かすことができませんでした」

柴田大知騎手（ヒルデグリム＝１６着）「相手が強かったです。レースに慣れて経験を積みながら力をつけてくれれば」