◆ゴールデンスリッパーステークス・Ｇ１（３月２１日、豪州ローズヒルガーデンズ競馬場・芝１２００メートル、重）

２歳戦の超高額賞金レースが１６頭立てで行われ、５番人気のゲストハウス（牡２歳、豪州・Ｍプライス＆ＭケントＪｒ．厩舎、父ホームアフェアーズ）が制覇した。ザック・ロイド騎手とのコンビで最後の直線で内に進路を取ると、パワフルな末脚で差し切った。勝ち時計は１分１０秒５３。

同馬は前走のブルーダイヤモンドＳで３着・Ｇ１と好走しており、ここで待望のビッグタイトル獲得。１・３７馬身差の２着が、２番人気のストライサンド（ベン・メルハム騎手）。１３番人気のミュージックタイム（ピエール・ブードヴィラン騎手）が３着だった。なお、１番人気でクレイグ・ウィリアムズ騎手が騎乗したシャヤンは８着だった。

ゴールデンスリッパーＳはオーストラリア２歳３冠シリーズの第１戦。総賞金５００万豪ドル（約５億２３７６万円）で、１着賞金２９５万豪ドル（約３億９０２万円）となっている。

父のホームアフェアーズは現役時代に２１年のクールモアスタッドＳ、ブラックキャビアライトニングＳと豪州で２度のＧ１勝利。初年度産駒からＧ１勝利が飛び出した。ＳＮＳでは「Ｈｏｍｅ Ａｆｆａｉｒｓ凄いぞ！初年度からゴールデンスリッパー勝ち馬が出た！」「初年度からゴールデンスリッパー獲るのすげえよ」と称賛の声が寄せられていた。

※年齢表記はオーストラリアの加齢基準日（８月１日）に合わせたもの。２０２３年１０月１９日生まれのゲストハウスは、この日の時点で２歳の扱いとなる。