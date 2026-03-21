【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表vsオーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】大会ベスト級！なでしこFWの「衝撃ゴラッソ」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月21日、「AFC女子アジアカップ2026」の決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。日本時間18時のキックオフを前にスタメンが発表された。

2大会ぶり3度目の優勝を目指すなでしこジャパンは、グループステージ第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2戦でインド代表を11−0、第3戦でベトナム代表を4−0で下したグループステージを1位通過。フィリピン代表と戦った準々決勝も7−0と大勝して2027年FIFA女子ワールドカップの出場権も獲得し、準決勝でも韓国代表を4−1で下してファイナルに勝ち進んだ。

今大会は過密日程もあり積極的なターンオーバーを採用したニルス・ニールセン監督だが、この決勝はほぼベストメンバーを起用。準決勝から変更なしで、全試合スタメンとなったキャプテンの長谷川唯をはじめ、中盤の要の長野風花、ここまで6ゴールで得点ランク1位の植木理子などが先発となった。若手の谷川萌々子や松窪真心、ストライカーの田中美南などがスーパーサブとして控える。

今大会は、グループステージのオーストラリアvs韓国で女子アジアカップ史上最多となる60,279人の観客動員を記録するなど盛り上がっており、この決勝は土曜日の現地時間20時キックオフ（日本時間18時）と日時もベスト。70,000人規模のファンが集まると報じる現地メディアもあり、なでしこジャパンにとっては“完全アウェー”の環境となりそうだ。

【スタメン】

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼FW

9 植木理子（ウェストハム／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）

【ベンチスタート】

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

16 山本柚月（デンバー・サミット／アメリカ）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

