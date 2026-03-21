千葉市民を招待！千葉ロッテマリーンズの公式戦、無料で観られるチャンス。応募は3月22日まで。

千葉市広報広聴課は、2026年3月16日に公式Xを更新。

千葉市内在住・在勤・在学の人を対象に、抽選で千葉ロッテマリーンズの公式戦に招待することを発表しました。

無料の会員登録をするだけで...

Mチケットオンラインでは、3月22日23時59分まで、フレンドシップ協定市 特別招待の申込を受付中です。

対象となる席種は、内野指定席（フロア4）。価格は、大人、子供ともに無料。

申込可能枚数は、招待おとなが2枚、招待こどもが1枚まで。その他優待チケット（1000円〜）を含めて合計で最大6枚、3試合まで申し込み可能です。

なお、フロア4の招待は、「招待おとな」と「招待こども」1枚ずつ、もしくは「招待おとな」2枚までの制限があります。

対象となる試合日は、4月14日から16日までの北海道日本ハムファイターズ戦、4月21日から23日のオリックス・バファローズ戦、4月28日・29日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、5月1日から3日の埼玉西武ライオンズ戦。球場は、いずれもZOZOマリンスタジアムで開催します。

なお、申込にはマリーンズIDの登録（無料）が必要です。

当選結果は、3月31日に届くメールもしくはMチケットオンライン内の「お申込み履歴確認」で確認できます。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）