いよいよ決勝！ なでしこジャパン、豪州戦のスタメン発表！ 長谷川唯、熊谷紗希ら主軸が先発【女子アジア杯】
現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンが開催国オーストラリアと対戦する。この大一番を前に、スターティングメンバーが発表された。
グループステージを３戦全勝で突破した日本は、準々決勝でフィリピンに７−０、準決勝でも韓国に４−１と圧倒。ここまで４試合で大量得点を重ね、わずか１失点と攻守両面で圧巻のパフォーマンスを見せてきた。
2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇を狙うなか、決勝では開催国オーストラリアと激突。完全アウェーの雰囲気が予想される一戦に、キャプテンの長谷川唯や熊谷紗希、浜野まいから主力が先発に名を連ねた。
試合は日本時間18時にキックオフ予定。スタメンは以下のとおりだ。
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加（GK）
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯（C）
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
2 清水梨紗
3 南萌華
8 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊茜(GK)
24 成宮唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージを３戦全勝で突破した日本は、準々決勝でフィリピンに７−０、準決勝でも韓国に４−１と圧倒。ここまで４試合で大量得点を重ね、わずか１失点と攻守両面で圧巻のパフォーマンスを見せてきた。
試合は日本時間18時にキックオフ予定。スタメンは以下のとおりだ。
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加（GK）
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯（C）
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
2 清水梨紗
3 南萌華
8 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊茜(GK)
24 成宮唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー