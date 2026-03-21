◇プロ野球オープン戦 巨人3-0楽天(21日、東京ドーム)

巨人が5連勝でオープン戦10勝目に到達しました。

初回、先発のハワード投手は2本の安打でピンチを招きますが、5番の小郷裕哉選手をアウトコースいっぱいの151キロストレートで見逃し三振。無失点で切り抜けます。

すると、1番に入ったキャベッジ選手が瀧中瞭太投手からストレートをとらえ、ライトへの先頭打者ホームラン。飛距離132メートルの特大の一発でした。

さらに2回は四球と安打で1アウト1、2塁の好機。しかし9番のハワード投手が犠打を打ち上げ、打球の行方を見て止まってしまい、痛恨のダブルプレーとなります。

それでもミスがあった右腕は、マウンドで引きずらず。3回にはセカンドの浦田俊輔選手が一二塁間の打球をスライディングキャッチで好守備をみせるなど、得点を与えず。5回85球を投げて、3安打、4奪三振、1四球、無失点の内容でした。

追加点が欲しい打線は5回、3つの四球で2アウト満塁の場面。代打の大城卓三選手が加治屋蓮投手の変化球をとらえきれず、空振り三振に倒れます。

それでも6回、先頭の中山礼都選手がヒットで出塁。続く坂本勇人選手が左腕の泰勝利投手からインコースのストレートをレフトスタンド最前列へ。オープン戦1号となる一発で3点差に広げます。

リリーフ陣は得点を与えず。9回はルシアーノ投手が締めて、完封リレー。オープン戦は5連勝で10勝に到達しています。