プロ野球・オリックスは21日に球団公式SNSを更新。WBC(ワールドベースボールクラシック)で世界一に輝いたマチャド投手を祝う写真を投稿しました。

ベネズエラ初の世界一に貢献したマチャド投手。投稿された写真にはベネズエラ代表のユニホームを着て国旗やお祝いのケーキを持ったマチャド投手が中央で笑顔を見せており、それを取り囲むオリックス投手陣も笑顔で写っています。

投稿には『#マチャド #WBC #世界一 #おめでとう』といったハッシュタグが付けられているほか、『#おかえり #次は日本一』と27日に開幕するNPBでの戦いでも活躍を期待するものとなっています。

マチャド投手は日本2年目の昨季、リーグ3位の28セーブを記録しました。ベネズエラ代表として戦ったWBCでは全7試合中6試合に登板し、準々決勝・日本戦と準決勝・イタリア戦ではともに1回無失点でホールドをマーク。

アメリカとの決勝戦では2点リードの7回2アウトから登板。8回に同点2ランを被弾し大会初失点を喫しましたが、9回にチームが決勝点を挙げたことで勝利投手となっていました。