巨人の中山礼都外野手（23）が20日放送の日本テレビ「巨人14年ぶり日本一奪還へ！ヒーローになる覚悟」（前4・20）に出演。プロ6年目でのさらなる飛躍を誓った。

今季開幕を27日（対阪神、東京D）に控え、巨人ナインがインタビューに応じたVTRを放送するミニ特番。17日の山崎伊織投手（27）と岸田行倫捕手（29）、18日の田中将大投手（37）と松本剛外野手（32）、19日の戸郷翔征投手（25）と泉口友汰内野手（26）に続く第4弾は大勢投手（26）と中山だった。

チーム8人目の登場となった中山。まずは「もう開幕からしっかり戦力になって、チームの勝ちに貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」としっかりした口調と眼差しでファンにメッセージを送った。

昨季はプロ初アーチから一気に7本塁打を記録するなど大きな飛躍を遂げた。シーズン終盤は名前の礼都（らいと）と同じライト（右翼）での出場がメインとなり、今季から登録も内野手→外野手に変更となる。

昨季については「ポジションも（内野から外野に）変わりながら、凄く幅が広がったシーズンになったので、（阿部慎之助）監督であったりとか、首脳陣の方に感謝しかないですし、去年のシーズンは最後のほうずっとライト守らせてもらってて。名前もそうですし、ライト守ってる選手っていうのは本当に超一流って呼ばれる選手が多くて。そういう選手になれるように自分もしっかりやっていきたいって思いはあるので、ライトっていうポジションにはほかのポジションよりは思い入れがあるかなと思います」と振り返る。

それでも「今までと変わらずに、内野もできるっていうのは自分の強みでもあるので。ゼロにせず、もっと外野手としてのレベルアップも必要かなと思ってしっかりやっていきます」とし、「バッティングの面でもホームランが増えたりだとか、そういうところで徐々に変わってきている自分っていうのは見せられてきているので、凄くいいシーズンになったのかなと思いますね」と語った。

今季に向けては「まずはリーグ優勝だと思ってるんで。その先に日本一があるんですけど。まずはそこ（リーグ優勝）の目標を達成しないといけないと思っているので、そこにどう自分が貢献できるかというか。今までは1軍選手のなかで一番（年齢が）下で、先輩に頼りがちというか、そういう部分もあったんですけど。本当に自分が引っ張っていくんだっていう意識に変えて今年はやっていきたいなと思います」と頼もしい若武者だった。