16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と佐伯貴弘氏が、日本ハム・有原航平について言及した。

野村氏は「よくいうんですけど、オープン戦は非常に難しくて、特に彼クラスのピッチャーになると良過ぎても心配。有原のように、オープン戦悪ければ悪いで心配」と話し、「経験があるので、スタートが悪くても1年通してやってくれると思います」と続けた。

一方、佐伯氏は「いろんなことを試しながらやっているのはわかるんですけど、その中で有原選手クラスになると、何がダメだったか、何が良かったかわかっていると思うんですよ」と指摘。

「期待値が高いだけにダメだった時の落ち方、周りから見る目の差が激しすぎると思う。あまり心配することではない。オープン戦はなかなか難しい。あんまり成績と結びつかないといいますか、常に課題を持ってやっていますので、若手になると課題の内容も変わるんですけど」と自身の見解を述べた。

2年連続最多勝中の有原はオープン戦で不安定な投球を続けているが、開幕した時に本来の姿に戻っているか注目だ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』