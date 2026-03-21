カーデを今っぽく着るならこう！【GU新作】40・50代がシャレる♡「最旬コーデ」

春コーデで着まわしやすいカーディガン。おしゃれな着こなしはどう作る？ そんなときは、スタッフさんの「最旬コーデ」をぜひ参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】から登場した新作カーディガンの魅力とともに、シャレ見えするワンランク上の着こなしを紹介します。

シーズンムードを盛り上げるシアーカーデ

【GU】「シアーリブカーディガン」\2,490（税込）

シアー素材のカーディガンは、一点投入でシーズンムードが高まりそう。袖口のスリットもコーデに程よい抜け感を与えてくれます。リブ編みで縦のラインが強調され、すっきりとした印象に。公式サイトには「羽織りにも肩巻きにも使える万能な1着」とあり、幅広いシーンで活躍が期待できます。

カーディガンの重ね着でこなれ感アップ

最旬コーデを楽しむなら、カーディガンのレイヤードに挑戦してみて。薄手のカーディガンなら重ねても着膨れしにくく、こなれ感UPを狙えます。きちんと感のあるワイドパンツと合わせれば、上品な最旬ルックに。こちらは落ち着いたモノトーンカラーで統一しており、通勤コーデにもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M