ホテルニューオータニが、人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」を開催する。幕張では5月7日（木）から6月30日（火）まで、大阪では5月9日（土）から6月30日（火）までの期間限定。

「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜開催 (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

今回は「パティスリーSATSUKI」のパティシエによる、リラックマをイメージした全7種のコラボスイーツがお目見えする。

コラボスイーツは、「リラックマのあんこクリームホットケーキ」や、甘じょっぱい「リラックマのしあわせみたらし団子」、「キイロイトリのもふもふマンゴームース」がラインアップする。

リラックマのあんこクリームホットケーキ、リラックマのしあわせみたらし団子、キイロイトリのもふもふマンゴームース (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

さらに「リラックマのマンゴーミニパフェ」や「コリラックマのおきにいりパンナコッタ」、「リラックマのだららんカスタードプリン」、「コリラックマの夢見るフルーツロール」も登場。



食事メニューは毎朝焼き上げるホテルメイドブレッドで作るサンドウィッチやサラダバー、スープ、パスタ、カレー、ローストビーフや店内で焼き上げるピッツァなどが楽しめる。なお、ローストビーフとピッツァは幕張限定となっている。

リラックマのマンゴーミニパフェ、コリラックマのおきにいりパンナコッタ、リラックマのだららんカスタードプリン、(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

来場者特典として、1名（4歳以上）につき、非売品の「アクリルマーカーチャーム」（ランダム2種）が1個もらえる。また、限定デザインの「オリジナルトートバッグ付プラン」もある。

オリジナルトートバッグ (C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「ホテルニューオータニ×リラックマ スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」は、ホテルニューオータニ幕張（ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」）で5月7日（木）から6月30日（火）まで、大阪（ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」）では5月9日（土）から6月30日（火）まで開催。一般予約は3月27日（金）お昼12時から受け付ける。また、オリジナルトートバッグが付いたプランは、3月19日（木）から先行販売されている。



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