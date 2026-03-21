漫才コンビ・海原やすよともこ、中川家が２１日、カンテレで４月７日に放送される「第６１回上方漫才大賞」（後６時３０分＝関西ローカル）の新ＭＣに就任することが２１日、同局の「上漫Ｐｒｅｍｉｕｍ」内で発表された。

２０２０年３月１日に吉本興業の常設劇場「なんばグランド花月」で、劇場の顔である「新看板」にそろって就任した両組。本大会においても圧倒的な実績を誇っており、海原やすよともこは、新人奨励賞から順調に階段を駆け上がり、１２年、１７年に女性コンビとして史上初となる「大賞２度受賞」の快挙を成し遂げた。一方の中川家は、初代「Ｍ―１グランプリ」王者としての実力を見せつけ、１０年、１９年と大賞を２度受賞。レジェンド２組がタッグを組むことで、リニューアルした本大会にこれ以上ない重みと華をもたらす。

新たなステージを迎える「上方漫才大賞」を見届けるべく、歴代の「大賞」受賞者からブラックマヨネーズ・吉田敬、フットボールアワー・岩尾望、銀シャリ・橋本直の３人も登場することが発表された。フットボールアワーとブラックマヨネーズは、０２年の「第３７回上方漫才大賞」においてそれぞれ優秀新人賞と新人賞を同時受賞。その後、フットボールアワーは０４年に、ブラックマヨネーズは１１年に大賞へと上り詰めた。一方の銀シャリは、ブラックマヨネーズが大賞に輝いた１１年に新人賞を受賞。そこから１６年の奨励賞を経て、昨年の「第６０回上方漫才大賞」にて大賞を受賞した。

また、「第６１回上方漫才大賞」の冠スポンサーが「シャボン玉石けん」に決定。さらに、本番組内のＣＭでは、０７年に優秀新人賞を獲得したお笑いコンビ、なすなかにしが登場する。ツッコミ担当の那須晃行は、２３年１２月の脳梗塞（こうそく）発症による休養から順調に回復し、本番組のＣＭにて待望の漫才を披露する予定だ。

番組では、新人賞ノミネート５組（愛凛冴、ぐろう、三遊間、生姜猫、例えば炎）と奨励賞ノミネート５組（カベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニスト）が珠玉の漫才を披露。当日の審査を経て、それぞれの受賞者が決定する。また、事前の厳正なる審査によって選出された栄えある「大賞」も、同番組の生放送内で発表される。