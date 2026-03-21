『ばけばけ』アメリカから大きな荷物が届く 第121回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第121回（23日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、トキ（高石あかり）にすべてを打ち明けたヘブン（トミー・バストウ）。心機一転、ベストセラーを目指して執筆をはじめようとするヘブンに、トキは自分でも読める本を書いてほしいと提案する。トキの提案に、ベストセラーを書かなければとどつぼにはまっていたヘブンの視界が開ける。トキが読める本、読みたい本。それは、怪談！トキとヘブン、二人の怪談執筆がはじまる！
今回は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の元に、アメリカから大きな荷物が届く。中には、トキとヘブンで作り上げた二人の本「KWAIDAN（「怪談」）」が！大はしゃぎするトキをはじめ司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、勘太と勲、クマ（夏目透羽）。その様子を見ながら、ヘブンはイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からの書評に目を通す。そんなある日、ヘブンはトキに胸の痛みがあると告げる。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、トキ（高石あかり）にすべてを打ち明けたヘブン（トミー・バストウ）。心機一転、ベストセラーを目指して執筆をはじめようとするヘブンに、トキは自分でも読める本を書いてほしいと提案する。トキの提案に、ベストセラーを書かなければとどつぼにはまっていたヘブンの視界が開ける。トキが読める本、読みたい本。それは、怪談！トキとヘブン、二人の怪談執筆がはじまる！