タレントの重盛さと美（37）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。24年に自費出版で発売した自身写真集について語った。

この日はゲストに女優・前田敦子が登場し、先月発売した写真集をPRした。

MCの明石家さんまに「重盛もまだ写真集出してるねんやろ？」と振られた重盛は「凄い売れました。フリーで出したので、ぜ〜んぶ自分の取り分」としたり顔。

所属事務所社長に活動20周年記念の写真集を出したいと直談判するも「“絶対売れないからダメ”って。“作りたいなら自分でお金払って、売り上げも自分でもらったら？”って言われたから、やる気出して」と自費出版に至った経緯を明かし「ハードカバーで何千万かかけて作ったんですよ」と告白。「もう、何倍も入ってきました！！！」と続けた。

これにスタジオは「いやらしい！！」と大盛り上がり。重盛は「写真集ビジネス凄いです！」と笑いが止まらなかった。さらに出版社も挟んでいないことも明かし「本屋さんに一切置かず、注文は全部ネット。発送はお母さんとお母さんの友達3人」と明かし、共演者を驚かせた。