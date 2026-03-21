人気芸人、“推し”トップアイドルとの共演＆13年前の約束叶え涙「めちゃくちゃ昔から好きで」
【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1が、20日放送のフジテレビ系『全力！脱力タイムズ』（毎週金曜よる11時〜）に出演。“推し”のアイドルとの共演に涙する一幕があった。
【写真】34歳芸人「昔から好き」人気アイドルとの約束叶えた2ショット
この日は「脱力ホストクラブ」と題した企画が行われ、ホスト役のすがちゃんがDOMOTOの堂本剛を接客。すがちゃんは「俺のことって覚えてるかな？13年前の話なんだけど」と切り出し「俺、剛くんのことめちゃくちゃ昔から好きで、芸人になった1年目、自分たちのポスターを初めて作ってもらってそれを持った帰り道、たまたま剛くんがいて」と回顧。この話に、堂本は「そんなことある？」と不思議そうな表情を浮かべていた。
すがちゃんは13年前、堂本と遭遇した際に「実は芸人やってて今日初めてポスター作ってもらって、もしよかったらサイン書いてくれないですか？」と頼んだという。すると、堂本から「普段はそういうサインとかは全部お断りしているんだけど、いつか芸人さんとして僕と共演した時のお守りとしてサイン書いてあげる」と言われ、サインを書いてもらえたと明かした。
すがちゃんがその時のサイン入りポスターの写真を見せると、堂本は「僕ですね」とリアクション。13年前に「もし共演できた時には一緒に写真でも撮ろうよ」と堂本に言われたとも話し、「後で写真撮ってもらえないですか？」とお願いしていた。
また、すがちゃんは「（コンサートで）東京ドームとかも毎年行かせてもらっていて」と言い、思わず涙。堂本との2ショットも撮影し、13年前の約束が叶った形となった。なお、堂本は自身のInstagramにて収録の際の2ショットを公開している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】34歳芸人「昔から好き」人気アイドルとの約束叶えた2ショット
◆すがちゃん最高No.1、堂本剛と遭遇した過去
この日は「脱力ホストクラブ」と題した企画が行われ、ホスト役のすがちゃんがDOMOTOの堂本剛を接客。すがちゃんは「俺のことって覚えてるかな？13年前の話なんだけど」と切り出し「俺、剛くんのことめちゃくちゃ昔から好きで、芸人になった1年目、自分たちのポスターを初めて作ってもらってそれを持った帰り道、たまたま剛くんがいて」と回顧。この話に、堂本は「そんなことある？」と不思議そうな表情を浮かべていた。
◆すがちゃん最高No.1、13年前の堂本剛との約束を叶える
すがちゃんは13年前、堂本と遭遇した際に「実は芸人やってて今日初めてポスター作ってもらって、もしよかったらサイン書いてくれないですか？」と頼んだという。すると、堂本から「普段はそういうサインとかは全部お断りしているんだけど、いつか芸人さんとして僕と共演した時のお守りとしてサイン書いてあげる」と言われ、サインを書いてもらえたと明かした。
すがちゃんがその時のサイン入りポスターの写真を見せると、堂本は「僕ですね」とリアクション。13年前に「もし共演できた時には一緒に写真でも撮ろうよ」と堂本に言われたとも話し、「後で写真撮ってもらえないですか？」とお願いしていた。
また、すがちゃんは「（コンサートで）東京ドームとかも毎年行かせてもらっていて」と言い、思わず涙。堂本との2ショットも撮影し、13年前の約束が叶った形となった。なお、堂本は自身のInstagramにて収録の際の2ショットを公開している。（modelpress編集部）
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