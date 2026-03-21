かまいたち山内健司＆東京ホテイソンたける、“別人級”女装姿に驚きの声「一瞬誰かと」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が3月20日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・東京ホテイソンのたけるとの女装2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人2人「一瞬誰かと」“別人級”女装姿が可愛すぎ
山内は「たけると俺」とつづり、たけると共にウィッグとメイクを施した女装姿を公開。「何枚か撮ったけど自分の写りが良いのを選びました ごめんな、たける」と冗談交じりにコメントし、マロンベージュのウィッグにセットアップを合わせた姿を披露した。一方のたけるは、白のキャミワンピースにベージュのカーディガンを重ね、ピンクベージュのボブウィッグで柔らかな雰囲気に仕上げている。山内は自身の姿について「俺すごい丸いな」と自虐気味に感想を記した。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛い」「一瞬誰かと」「クオリティ高い」「参観日のお母さんって感じ」「え、普通に美人じゃん」「絶妙な表情が最高」「違和感ない」「写り重視の選択に笑った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人2人「一瞬誰かと」“別人級”女装姿が可愛すぎ
◆山内健司＆たける、本格的な女装ショット披露
山内は「たけると俺」とつづり、たけると共にウィッグとメイクを施した女装姿を公開。「何枚か撮ったけど自分の写りが良いのを選びました ごめんな、たける」と冗談交じりにコメントし、マロンベージュのウィッグにセットアップを合わせた姿を披露した。一方のたけるは、白のキャミワンピースにベージュのカーディガンを重ね、ピンクベージュのボブウィッグで柔らかな雰囲気に仕上げている。山内は自身の姿について「俺すごい丸いな」と自虐気味に感想を記した。
◆山内＆たけるの女装ショットに反響
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛い」「一瞬誰かと」「クオリティ高い」「参観日のお母さんって感じ」「え、普通に美人じゃん」「絶妙な表情が最高」「違和感ない」「写り重視の選択に笑った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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