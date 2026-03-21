関東は短い周期で雨 お花見は今月末がよさそう
上の写真は、今日21日(土)の横浜地方気象台のソメイヨシノです。午前中は、開花はしている桜はないものの、花開くまで秒読みの様子が届きました。今日21日(土)は、佐賀で桜の開花が発表されました。明日22日(日)以降、全国各地で桜の開花、満開の便りが続々と届きそうです。
関東 水曜日と週末は雨 花を咲き進める催花雨に
向こう一週間、関東は、この時期らしく短い周期で天気が変わるでしょう。
23日(月)は、沿岸部を中心に雨雲がかかりそうです。
24日(火)は安定して晴れるでしょう。
25日(水)は西から雨の範囲が広がり、26日(木)午後にかけて本降りの雨となりそうです。
27日(金)は晴れ間がでる所が多い見込みです。
28日(土)と29日(日)は再び傘の出番になるでしょう。
低気圧の発達の程度によっては、風が強まり、まとまった雨が降る可能性があります。
関東で雨傘なしでお出かけするなら、今のところ、明日22日(日)か、24日(火)、27日(金)がよさそうです。
咲きはじめの桜を楽しめる所もあるでしょう。
関東の桜の見ごろ 今月末になりそう
画像は、桜の満開予想です。
東京の桜満開は来週25日(水)となっていますが、お花見にはあいにくの天気となるでしょう。
27日(金)は穏やかに晴れて、満開の桜を楽しめそうです。
そのほかの関東の地域は、今月末頃に桜が満開になる所が多い予想です。
満開から花が散るまでは、天候や気温に左右されますが、日本植物整理学会によりますと、
平均的に見ると、桜は、開花から約1週間から10日後に満開となり、3日から5日後には散り始めるそうです。
ぜひ、お花見の日程の参考になさってください。
桜の楽しめる期間は短いですが、日本の春を楽しみましょう。
関東のこの先の気温は? 25日(水)と26日(木)はヒンヤリ 27日(金)はポカポカ
最高気温は、平年並みか、平年よりやや高い日が多いでしょう。
ただ、雨が降る25日(水)と26日(木)は、日中の気温は、平年並みか低い見込みです。
特に25日(水)は、前日が日差しもあり暖かい予想ということもあり、昼間もヒンヤリと感じられるでしょう。
27日(金)は日中20℃前後まで気温が上がり、日差しがポカポカで、お花見日和となりそうです。
この時期らしく朝晩は冷え込みますので、
夜桜見物の際は、まだ厚手の上着が必要になるでしょう。