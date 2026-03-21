上の写真は、今日21日(土)の横浜地方気象台のソメイヨシノです。午前中は、開花はしている桜はないものの、花開くまで秒読みの様子が届きました。今日21日(土)は、佐賀で桜の開花が発表されました。明日22日(日)以降、全国各地で桜の開花、満開の便りが続々と届きそうです。

関東 水曜日と週末は雨 花を咲き進める催花雨に

向こう一週間、関東は、この時期らしく短い周期で天気が変わるでしょう。





明日22日(日)は午前中を中心に日差しが届く見込みです。午後はだんだんと雲が増えるでしょう。23日(月)は、沿岸部を中心に雨雲がかかりそうです。24日(火)は安定して晴れるでしょう。25日(水)は西から雨の範囲が広がり、26日(木)午後にかけて本降りの雨となりそうです。27日(金)は晴れ間がでる所が多い見込みです。28日(土)と29日(日)は再び傘の出番になるでしょう。低気圧の発達の程度によっては、風が強まり、まとまった雨が降る可能性があります。関東で雨傘なしでお出かけするなら、今のところ、明日22日(日)か、24日(火)、27日(金)がよさそうです。咲きはじめの桜を楽しめる所もあるでしょう。

関東の桜の見ごろ 今月末になりそう

画像は、桜の満開予想です。



東京の桜満開は来週25日(水)となっていますが、お花見にはあいにくの天気となるでしょう。

27日(金)は穏やかに晴れて、満開の桜を楽しめそうです。



そのほかの関東の地域は、今月末頃に桜が満開になる所が多い予想です。



満開から花が散るまでは、天候や気温に左右されますが、日本植物整理学会によりますと、

平均的に見ると、桜は、開花から約1週間から10日後に満開となり、3日から5日後には散り始めるそうです。



ぜひ、お花見の日程の参考になさってください。

桜の楽しめる期間は短いですが、日本の春を楽しみましょう。

関東のこの先の気温は? 25日(水)と26日(木)はヒンヤリ 27日(金)はポカポカ

最高気温は、平年並みか、平年よりやや高い日が多いでしょう。



ただ、雨が降る25日(水)と26日(木)は、日中の気温は、平年並みか低い見込みです。

特に25日(水)は、前日が日差しもあり暖かい予想ということもあり、昼間もヒンヤリと感じられるでしょう。

27日(金)は日中20℃前後まで気温が上がり、日差しがポカポカで、お花見日和となりそうです。



この時期らしく朝晩は冷え込みますので、

夜桜見物の際は、まだ厚手の上着が必要になるでしょう。