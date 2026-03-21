お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。かつて乗っていた愛車・トヨタ・ランドクルーザーの思い出を綴りました。

【写真を見る】【 山口智充 】かつての愛車『トヨタ・ランドクルーザー』の思い出「それこそ大阪へも名古屋へもこれでガンガン往復してました」





車好きで知られる山口さんは、トヨタ・ランドクルーザーとの2ショット写真を添えて、「販売された2015年からかな？ 5年くらい 70復刻に乗ってました！ 」と投稿。









愛車はマニュアル車で「ゴリゴリでタフで！ それこそ大阪へも名古屋へもこれでガンガン往復してました」とのこと。









ただし、燃費は悪かったようで「4000ccのハイオクともなると、なかなかですよね 今もし乗ってたら特に」と、苦笑いの絵文字を添えて綴っています。









ボディカラーはベージュですが「乗って直ぐくらいにBSでやってるアメリカの人気カスタム番組の塗装シーンで、2人のメカニックがカスタム中のアメ車を『何色にする？』って話し合ってて、2人声を合わせて『いちばんダサいのは？ベージュ！』ってカメラ目線で言ったんです ソファから転げ落ちました」と、当時の苦い思い出を振り返りました。









【担当：芸能情報ステーション】