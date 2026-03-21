◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節 埼玉31―7BR東京（2026年3月21日 埼玉・熊谷ラグビー場）

1敗で2位の埼玉は5位のBR東京を31―7（前半12―0）で下し、11勝目を挙げて再び単独首位に浮上した。

埼玉は前半15分、敵陣ゴール前スクラムのチャンスから攻撃を展開してCTBディラン・ライリー（28）のロングパスを受けたWTB長田智希（26）が左の大外から内側へ切り込んで先制トライ。さらに同21分、敵陣ゴール前のラックからパスを受けたSO山沢拓也（31）が相手ディフェンスの隙間を走り込んでトライを決めた。

後半6分、CTBライリーの力強いゲインでチャンスをつくってNo・8ジャック・コーネルセン（31）がトライ。同15分には、BR東京のHO大西将史（31）がキックチャージから一気に走り込んでトライを決めた。埼玉は同32分、CTBライリーからFB斉藤誉哉（25）と素速くパスをつないで最後は途中出場のWTBモーリス・マークス（24）がリーグワン初トライ。さらに同34分、SO山沢拓也の片手オフロードパスを受けたWTBマークスが中央突破して連続トライを決めた。埼玉は計5トライ31得点の快勝。3トライ差以上で得られるボーナスポイントも獲得し、総勝ち点50で単独首位に浮上した。