◇プロ野球・オープン戦 西武 - DeNA(21日、ベルーナドーム)

西武の先発・平良海馬投手が5回99球を投げ、4安打5四球4失点で降板。その後、囲み取材に応じ、自身の投球を振り返りました。

平良投手はこの日の球速や出力に関しては「前の試合よりよかった」と述べ、「あとは変化球のコントロールをもう少しつめていったらいいかなと思いました」と課題について語りました。

4回まではヒットや四球で毎回ランナーを出しながらも、後続を打たせて取るピッチングで無失点。しかし5回にエラーや連続四球、さらにランナーをためてから長打を許し4失点となりました。

その5回に崩れた要因として「先頭をしっかりと打ち取っていきたかったが、ボールが続いた。そこから次の打者、その次もまた同じ感じになってしまった」と分析。続けて「しっかりストライクを入れられるようにしていきたい。どの球種で空振りをとるのかというところをしっかりできれば」と述べ、本来であれば「フォークとかスライダーで決めたかったが、決まらなかった。変化量を調整して、試合で投げられるかを試し続けていきたい」と言及しました。

またバッテリーを組んだ小島大河選手は、2025年ドラフト1位のルーキー。平良投手は「キャッチャーも新人だったので、もっと話し合いは必要だと思います」とバッテリー間の修正についても触れました。

さらに先発投手として挑む今季の平良投手。記者から90球ほどでの球速が154〜5キロだったことを告げられると、「それぐらいで良いと思ったら終わりなので、もっと上げていきたい」と意欲を見せました。最後にはDeNAの先発が平良拳太郎投手だったことも指摘されると、笑いながら“平良対決”を意識していたと明かし、「惨敗で……参りましたということで」と語り、気持ちに余裕のある様子をみせる一幕もありました。