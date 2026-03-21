ブルース・リーと死闘を演じた香港映画「ドラゴンへの道」（１９７２年）などで知られる米アクション俳優チャック・ノリスさんが死去したことを受け、ブッシュ米元大統領をはじめ、シルベスター・スタローンやジャン・クロード・ヴァン・ダムら、多くの政界の大物やハリウッドスターが哀悼のメッセージを送った。

遺族は２０日、ノリスさんの死をＳＮＳで公表した。８６歳だった。米メディアによると、ノリスさんは１９日、搬送先のハワイの病院で亡くなった。

ノリスさんは１９５８年に米空軍に入隊後、駐留先の韓国で武術に出会うと一気に頭角をあらわし、６０年には空手の世界王者に輝いた。また、テコンドーやブラジリアン柔術も極めた。

「ドラゴンへの道」で一躍ブレークしたノリスさんは、「テキサスＳＷＡＴ」（１９８３年）や同じく８０年代の「地獄のヒーロー」シリーズや「デルタ・フォース」シリーズなど数々のアクション映画で主演した。

また、ハリウッドや政界とも人脈を広げた。

ブッシュ米元大統領は２０日、「世界中で伝説的な存在だった」と評し、「彼が設立した財団や、彼自身の生き方、そして武道を通じて人格と規律を育み、若者たちに大きな影響を与えた」と称えた。

映画「エクスペンダブルズ２」（２０１２年）で共演したスタローンは、「チャックと一緒に仕事ができて本当に楽しかった。あらゆる意味で典型的な米国人で、素晴らしい人だった」とし、インスタグラムで哀悼の意を表した。

ヴァン・ダムは、「若い頃からの知り合いで、常に彼の人柄を尊敬していた。ご家族に心からお悔やみ申し上げます」とインスタで綴った。