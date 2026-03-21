本田紗来、ショーパンからほっそり美脚披露「透明感すごい」「腰の位置高い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントでモデルの本田紗来のマネージャーによるInstagramが、3月20日に更新された。イベント出演時の本田のショートパンツ衣装ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「腰の位置高い」美脚輝くショーパン姿
投稿では「今日は専属モデルになって初めてのRayファンミイベントに参加させていただきました」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）のファンミーティングイベントへの参加を報告。スラリと長い美しい脚が際立つ大きなリボンが3つついたピンクのトップスにリボン柄のショートパンツ姿を公開し、「ステージにいるみなさんはキラキラしていて仲睦まじく輝いていました さらちゃんもとっても楽しそうで見ていて幸せな気持ちになりました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「腰の位置高い」「スタイル良くて憧れる」「脚長くて綺麗」「リボンコーデ可愛すぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆本田紗来、ショーパンから美脚スラリ
投稿では「今日は専属モデルになって初めてのRayファンミイベントに参加させていただきました」と専属モデルを務める女性ファッション誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）のファンミーティングイベントへの参加を報告。スラリと長い美しい脚が際立つ大きなリボンが3つついたピンクのトップスにリボン柄のショートパンツ姿を公開し、「ステージにいるみなさんはキラキラしていて仲睦まじく輝いていました さらちゃんもとっても楽しそうで見ていて幸せな気持ちになりました」とつづっている。
◆本田紗来のショーパン姿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「腰の位置高い」「スタイル良くて憧れる」「脚長くて綺麗」「リボンコーデ可愛すぎる」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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