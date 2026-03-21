これぞマーチマッドネス！ケンタッキー大が残り2秒から劇的ロング3Pで九死に一生…延長戦制し初戦突破

3月21日（現地時間20日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”のミッドウエスト・リージョンの1回戦がアメリカ・ミズーリ州セントルイスのエンタープライズ・センターで行われ、ケンタッキー大学（第7シード）が89－84でサンタクララ大学（第10シード）を破った。

試合序盤から激しく点を取り合う展開となり、ケンタッキー大はデンゼル・アバディーンとブランドン・ギャリソンを中心にオフェンスを展開するも、サンタクララ大のジェイク・エンスミンガーにフリースローを沈められるなどし、29－31と2点ビハインドで前半を終えた。

後半に入っても両者一歩も譲らぬ展開となり、シーソーゲームが繰り広げられた。劇的な幕切れとなったのは最終盤だ。試合時間残り9秒、ケンタッキー大のオテガ・オウェがドライブからレイアップを成功させ70－70の同点となるも、残り2秒にサンタクララ大のアレン・グレイブスに3ポイントシュートを許し、逆転されてしまう。しかしケンタッキー大のオウェがロゴ付近から放ったかなりディープなプルアップ3ポイントシュートを決め、それがブザービーターとなり試合はオーバータイムにもつれ込んだ。

オーバータイムでは、中盤にケンタッキー大がムハメド・ディウバテの得点で同点にすると、オウェとギャリソンも連続でシュートを沈めその後はそのリードを守りきり89－84で勝利した。

2回戦進出となったケンタッキー大は、劇的なシュートを成功させたオウェが35得点8リバウンド7アシストと大暴れ。ディウバテはベンチスタートながらも17得点8リバウンド3ブロック、アバディーンが16得点をマークした。

一方サンタクララ大は、イライジャ・マヒが20得点5リバウンド、グレイブスが17得点7リバウンド、サッシュ・ガバリューゴフが16得点6リバウンド5アシストを記録するも一歩及ばなかった。

ケンタッキー大は23日（同22日）に、エンタープライズ・センターで第2シードのアイオワ州立大学と対戦する。

■試合結果



サンタクララ大学 84－89 ケンタッキー大学



SCU｜31｜42｜11｜＝84



U K｜29｜44｜16｜＝89





【動画】激戦となったサンタクララ大学vsケンタッキー大学のハイライト！