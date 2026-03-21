「かっけぇ」「海外みたい!」「夢がある」山形が新スタジアムの模型を公開
モンテディオ山形が21日に公式X(@monte_prstaff)を更新し、新スタジアムの模型を公開した。
クラブは「新スタジアム模型、本日より展示開始」と写真付きで告知。「本日より山形県総合運動公園の正面入口に新スタジアム模型が展示されています 公園にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください!」とPRした。
ファンからは「海外のスタジアムみたい!」「てげすげぇ パナスタみたい」「長野Uスタみたいな感じするな。かっけぇ」「夢がある模型だ」「山形のシンボルになりそう」「相田社長ありがとう!」「出来上がりが楽しみです」「うわ!これ欲しすぎる…」「ぜひ販売を…!」などの反応が寄せられている。
新スタジアム構想を進める山形は先月26日、株式会社エスコンとの資本提携を発表。最大50億円の出資を受けることが決まった。2028年8月の開業を目指している。
クラブは「新スタジアム模型、本日より展示開始」と写真付きで告知。「本日より山形県総合運動公園の正面入口に新スタジアム模型が展示されています 公園にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください!」とPRした。
ファンからは「海外のスタジアムみたい!」「てげすげぇ パナスタみたい」「長野Uスタみたいな感じするな。かっけぇ」「夢がある模型だ」「山形のシンボルになりそう」「相田社長ありがとう!」「出来上がりが楽しみです」「うわ!これ欲しすぎる…」「ぜひ販売を…!」などの反応が寄せられている。
⛰️新スタジアム模型、本日より展示開始️— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) March 21, 2026
本日より山形県総合運動公園の正面入口に新スタジアム模型が展示されています️
公園にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください!#montedio#yamagataichigan pic.twitter.com/RfTljc0mS0