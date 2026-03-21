卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われ、木下アビエル神奈川が日本ペイントマレッツと対戦。マッチカウント3－0で勝利し、ファイナル進出を決めた。

■準備期間はわずか「2日」

28日に行われる日本生命レッドエルフとのファイナル進出をかけて、レギュラーシーズン2位のKA神奈川と3位の日本ペイントが対戦した。

サプライズとなったのが第1マッチのダブルスで、王子嘉樹監督は、長粼美柚のコンディションが万全でなかったこともあり、平野美宇を台湾のエースであるチェン・イーチンと組ませ、初結成ペアで大藤沙月・青木咲智組と対峙した。しかし、第1ゲームで5－1スタートを切るなど、いきなり好連携を見せると、チェン・イーチンのフットワークに平野の前陣での攻撃が冴えた。第1ゲームを11－6、第2ゲームを14－12で取り切り、ストレート勝ちでチームに流れを引き込んだ。

平野は試合後、「チェン・イーチン選手とコーチと一緒にこの2日間コミュニケーションを取ってきた」とペアとしての練習がわずか2日だったことを明かしながら、「中国語が少し上達して、大体言っていることが分かった。“言葉の壁”がなくできたのが大きかったです」と中国超級リーグの経験による言語面での成長をポジティブ要素に挙げた。

平野は昨シーズン、ダブルス起用がわずか「1」試合と、これまでKA神奈川ではシングルスの主力として活躍してきた。そうした中、今季はチームが苦しい状況でダブルスを担う場面もあり、新たな役割で貢献を果たしている。

平野はダブルス起用について「中国超級リーグでは孫穎莎選手がエースなのでシングルスの2点ではない。ダブルスの練習をたくさんし始めて自信がついた」と中国での経験に触れながら、「今日みたいに誰かがダブルスをやらないといけないときは、自らダブルスをやりたいと言えるようになった」と自信を明かした。

主将として第1マッチのダブルスを取り切り、KA神奈川のファイナル進出に貢献した平野。28日に連覇をかけて日本生命との戦いを控える中、その活躍に注目が集まる。